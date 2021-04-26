Коллекционер редких видов кактусов из Ижевска стал героем сюжета на Первом канале

Сегодня утром, 26 апреля, в эфире Первого канала (6+) вышел сюжет, про людей с необычным хобби – кактусистов. Они разводят эти колючие растения. У одного из героев более 6 тысяч видов кактусов, а еще в сюжете снялся ижевчанин Евгений Аксенов, который коллекционируют редкие виды кактусов.

У него есть уникальные растения, которые встречаются почти в единичных экземплярах. Так, Евгений гордится тем, что у него есть кактус из Перу.

«У него, если присмотреться, каждая колючка как перышко. Семян, к сожалению, в продаже не бывает», - рассказал Евгений.

А еще у него в коллекции есть растение, которому уже 50 лет.

«Я посадил, вернее сказать посеял, в 1971 году. Он (прим.ред. - кактус) уже вот такой дедушка», - показывает кактус Евгений Аксенов.

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