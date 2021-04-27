Женщина из Удмуртии продала витамины вместо лекарств матери ребенка-инвалида

Обвиняемая не собиралась отправлять лекарство Фото: Константин ИВШИН

Жительницу Удмуртии осудили за мошенничество в Рязани. Вместо дорогостоящего лекарственного средства она продала дешевый комплекс витаминов матери ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Год назад, в апреле 2020-го, осужденная разместила в Интернете объявление о продаже лекарства. Жительница Рязани откликнулась на объявление и перевела мошеннице 15 300 рублей за препарат, необходимый её несовершеннолетней дочери-инвалиду.

Вместо дорогостоящего препарата потерпевшая получила дешевый витаминный комплекс.

Кстати, у самой жительницы Удмуртии тоже ребенок-инвалид.

Судом ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Заместитель директора одной из школ Ижевска перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

- Родители 98 тысяч детей из Удмуртии смогут получить компенсацию за путевки в летние лагеря