Школа №74 в Ижевске получит статус лицея

Статус школы Ижевска повысится, Фото: ciur.ru/izh/s74_izh/default.aspx

Ижевскую школу №74 переименуют. Вместо Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74» теперь школа по ул. Ленина, 168 будет носить другой статус. Об этом сообщается на сайте Администрации города в опубликованном постановлении.

Теперь учреждение будет называться МАОУ «Многопрофильный лицей «Школа №74».

Подготовку, утверждение и регистрацию Устава учреждения поручено организовать Управлению образования.

Школу №74 открыли в 1988 году. Сейчас в ней учатся 1618 учеников и преподают 103 учителя.

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