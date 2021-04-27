Школа №74 в Ижевске получит статус лицея

Статус школы Ижевска повысится, Фото: ciur.ru/izh/s74_izh/default.aspx
Ижевскую школу №74 переименуют. Вместо Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74» теперь школа по ул. Ленина, 168 будет носить другой статус. Об этом сообщается на сайте Администрации города в опубликованном постановлении.
Теперь учреждение будет называться МАОУ «Многопрофильный лицей «Школа №74».
Подготовку, утверждение и регистрацию Устава учреждения поручено организовать Управлению образования.
Школу №74 открыли в 1988 году. Сейчас в ней учатся 1618 учеников и преподают 103 учителя.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 70 новых урн появились на улицах Ижевска