Андрей Лещинский оставил пост директора цирка Удмуртии

Дмитрий Иванов, Андрей Лещинский и Владимир Соловьев Фото: пресс-служба цирка Удмуртии

По собственному желанию и в связи с окончанием срока трудового соглашения должность директора Государственного цирка Удмуртии покинул Андрей Лещинский. Об этом сообщила пресс-служба цирка республики сегодня утром, 26 апреля.

«В благодарность за ответственный подход к работе, развитие циркового искусства в нашем регионе он награжден Почетной грамотой Министерства культуры Удмуртии», — говорится в сообщении.

Свой пост экс-директор занимал с 25 апреля 2018 года. С 26 апреля 2021 года цирк возглавит Дмитрий Иванов, гендиректор «Росгосцирка». Приказ о его назначении уже подписан министром культуры Удмуртии Владимиром Соловьевым.

Кстати! 17 апреля праздновался Международный день цирка. «Комсомолка» рассказала, кто установил рекорд Гиннесса на арене и зачем взрывали здание цирка в Ижевске.

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