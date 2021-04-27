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Происшествия27 апреля 2021 7:24

4,5 года в колонии строгого режима проведут студенты из Удмуртии за ограбление на 4,5 млн рублей

Двоих парней наняли на ограбление
Мария Шилова
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Из-за 10 тысяч рублей студенту из Удмуртии проведут в колонии 4,5 года

Из-за 10 тысяч рублей студенту из Удмуртии проведут в колонии 4,5 года

Фото: Архив КП

Двум студентам из Удмуртии вынесли приговор за ограбление криптофермы на 4,5 млн рублей в Татарстане.

Летом 2019 года налетчики проникли на территорию парка «Чистополь». Они связали охранника и похитили 114 блоков для майнинга криптовалюты. С помощью блоков в парке проходил эксперимент по обогреву теплиц.

20-летних студентов из Удмуртии задержали в декабре того же года. Как выяснилось, для дела их наняли, заплатив около 10 тысяч рублей. Однако организаторов, как и оборудование, найти не удалось.

Ущерб оценили в 4,5 млн рублей. За это преступление молодые люди проведут 4,5 года в колонии строгого режима.

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