Утро в Ижевске: тело мужчины в заброшенном доме, новые правила сдачи экзаменов на права и сбор снарядов в Пугачево

Рассказываем о главных и интересных новостях Ижевска за последние сутки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. На календаре вторник, 27 апреля. Погода начинает налаживаться и уже сегодня синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Предлагаем начать этот день с подборки самых главных и интересных событий города за последние сутки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- 27 и 30 апреля часть автобусов в Ижевске будут ходить по другим маршрутам из-за закрытия железнодорожных переездов

- Определили режим работы медицинских организаций в майские выходные в Удмуртии

- Памятный митинг состоялся у памятника жертвам радиационных катастроф и аварий в Ижевске

- 37-летний водитель врезался в бетонное ограждение на набережной Ижевска

- Коллекционер редких видов кактусов из Ижевска стал героем сюжета на Первом канале

- Жители Ижевска смогут выбрать одно из трех пространств для благоустройства в городе с 26 апреля

- В построенном десять лет назад в рамках программы «Ветхое жилье» доме провалился пол в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ЦИРКА

Дмитрий Иванов вновь возглавил республиканский цирк, Фото: Цирк Удмуртии

Дмитрий Иванов вновь стал директором цирка Удмуртии. Предыдущий руководитель, Андрей Лещинский, покинул пост по собственному желанию. Также истек его трудовой договор.

СБОР СНАРЯДОВ В ПУГАЧЕВО

После взрыва в 2011 году на месте остались снаряды Фото: Сергей ГРАЧЕВ

К июлю 2021 года планируется очистить территорию в Пугачево от взрывоопасных предметов. На данный момент в селе расчищено 87% поверхности. Напомним, первые взрывы на арсенале в Пугачево произошли почти 10 лет назад. А затем в мае 2020 года они повторились. Разбросанные по округе снаряды, которые так и не удалось собрать до конца, разорвались из-за пожара.

НОВЫЕ ПРАВИЛА СДАЧИ НА ПРАВА

Новые правила действуют с 1 апреля Фото: Архив КП

Среди них - ошибки по категориям, отмена этапа на площадке, права можно получить в 16 лет, результаты можно обжаловать. Подробнее для чего нужны новые правила и что ещё изменится - читайте по ссылке.

ТЕЛО В ЗАБРОШЕННОМ ДОМЕ

Тело мужчины из Дебес было найдено в поселке Кез, Фото: pixabay.com

Около двух недель пролежало тело мертвого мужчины в заброшенном доме в поселке Кез. Его обнаружили собственники постройки. Подозреваемый задержан, но причины и обстоятельства случившегося пока предварительные.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Погода в Ижевске на 27 апреля: ожидаются ветер и до +13 °С

- Женщина из Удмуртии продала витамины вместо лекарств матери ребенка-инвалида