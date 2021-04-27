Утро в Ижевске: тело мужчины в заброшенном доме, новые правила сдачи экзаменов на права и сбор снарядов в Пугачево

Рассказываем о главных и интересных новостях Ижевска за последние сутки
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск. На календаре вторник, 27 апреля. Погода начинает налаживаться и уже сегодня синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Предлагаем начать этот день с подборки самых главных и интересных событий города за последние сутки.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- 27 и 30 апреля часть автобусов в Ижевске будут ходить по другим маршрутам из-за закрытия железнодорожных переездов
- Определили режим работы медицинских организаций в майские выходные в Удмуртии
- Памятный митинг состоялся у памятника жертвам радиационных катастроф и аварий в Ижевске
- 37-летний водитель врезался в бетонное ограждение на набережной Ижевска
- Коллекционер редких видов кактусов из Ижевска стал героем сюжета на Первом канале
- Жители Ижевска смогут выбрать одно из трех пространств для благоустройства в городе с 26 апреля
- В построенном десять лет назад в рамках программы «Ветхое жилье» доме провалился пол в Удмуртии
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
НОВЫЙ ДИРЕКТОР ЦИРКА
Дмитрий Иванов вновь возглавил республиканский цирк, Фото: Цирк Удмуртии
Дмитрий Иванов вновь стал директором цирка Удмуртии. Предыдущий руководитель, Андрей Лещинский, покинул пост по собственному желанию. Также истек его трудовой договор.
СБОР СНАРЯДОВ В ПУГАЧЕВО
После взрыва в 2011 году на месте остались снаряды
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
К июлю 2021 года планируется очистить территорию в Пугачево от взрывоопасных предметов. На данный момент в селе расчищено 87% поверхности. Напомним, первые взрывы на арсенале в Пугачево произошли почти 10 лет назад. А затем в мае 2020 года они повторились. Разбросанные по округе снаряды, которые так и не удалось собрать до конца, разорвались из-за пожара.
НОВЫЕ ПРАВИЛА СДАЧИ НА ПРАВА
Новые правила действуют с 1 апреля
Фото: Архив КП
Среди них - ошибки по категориям, отмена этапа на площадке, права можно получить в 16 лет, результаты можно обжаловать. Подробнее для чего нужны новые правила и что ещё изменится - читайте по ссылке.
ТЕЛО В ЗАБРОШЕННОМ ДОМЕ
Тело мужчины из Дебес было найдено в поселке Кез, Фото: pixabay.com
Около двух недель пролежало тело мертвого мужчины в заброшенном доме в поселке Кез. Его обнаружили собственники постройки. Подозреваемый задержан, но причины и обстоятельства случившегося пока предварительные.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Погода в Ижевске на 27 апреля: ожидаются ветер и до +13 °С
- Женщина из Удмуртии продала витамины вместо лекарств матери ребенка-инвалида