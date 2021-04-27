40-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии 27 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 83 904 человек Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба на утро 27 апреля в Удмуртии от коронавируса скончался 40-летний мужчина. Еще 55 человек заразились COVID-19 в регионе, а 66 пациентов выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 83 904 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 610 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 273 человека уже выздоровели, а 413 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 047 902 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 150.

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