Удмуртия подала заявку на модернизацию 4 кинозалов в рамках нацпроекта в 2021 году Фото: pixabay.com

В 2021 году Удмуртия подала заявку на модернизацию 4 кинозалов в рамках национального проекта «Культура». Субсидии от государства смогут получить центры культуры в Шарканском, Якшур-Бодьинском, Вавожском и Малопургинском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

МБУК Национальный центр удмуртской культуры «Быгы» Шарканского района, МАУ «Информационно-культурный центр» Якшур-Бодьинского района, МБУК «Вавожский районный дом культуры» и Районный Дом культуры МУК «Малопургинская МЦКС» смогут получить современное цифровое кинотеатральное оборудование.

Кстати, в этой программе республика принимает участие уже с 2015 года. Так, в 2018 году субсидии получили 6 муниципальных учреждений культуры республики: Культурный центр «Россия» (Глазов), ДК «Дубитель» (Можга), «Звездный» (п. Новый Воткинского района), Централизованная клубная система Камбарского района, Алнашский РДК, Кезский районный дом культуры. А в 2019 году в рамках нацпроекта создали было 4 кинозала в районах.

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