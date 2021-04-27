Фото: фигуристка из Ижевска Алина Загитова путешествует по солнечному Ташкенту

Фото: @azagitova

Накануне, 26 апреля, олимпийская чемпионка, уроженка Ижевска Алина Загитова поделилась с поклонниками новыми снимками в социальных сетях. Спортсменка, находится в городе Ташкент в Узбекистане в рамках тура группы «Тимтутберидзе»- «Чемпионы на льду».

«Как здорово после дождливой Москвы попасть в лето», - подписала серию фотографий фигуристка.

Фото: @azagitova

На фото Алина широко улыбается, сидя на зеленом газоне. Вместе с ней в кадре маленькая собачка, которая одета в джинсовую безрукавку и черную юбку с воланами. А вот сама девушка выбрала для себя привычный образ – спортивную одежду. На Алине черная футболка и шорты, розовые кроссовки, а на пояс повязана ярко-желтая ветровка.

Фото: @azagitova

Кстати, на одном из фото девушка продемонстрировала свою физическую подготовку: Алина замерла в красивой позе, стоя на руках.

Фото: @azagitova

Кстати, кроме Ташкента Алина выступила еще в 6 городах России.

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