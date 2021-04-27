Максим Шумихин назначен замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии с 22 апреля

Фото: пресс-служба государственного совета Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Максима Шумихина на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии с 22 апреля. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Ранее, с 2017 года, Максим Шумихин занимал должность руководителя секретариата главы Удмуртии. До этого с 2010 года занимал пост помощника главы Удмуртии.

Теперь должность руководителя секретариата займет заместитель Максима Шумихина - Александр Курятников.

СПРАВКА КП:

Шумихин Максим Александрович родился 6 марта 1973 года в Ижевске. В 1996 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности филология.

Свою карьеру начинал в 1991 году на «Ижевском механическом заводе», где работал наладчиком станков. Кроме того, в 2005 году он успел поработать корреспондентом на ГТРК «Удмуртия», а до 2010 года занимал пост выпускающего редактора службы авторских программ и шеф - редактора службы информации ГУП ТРК «Удмуртия».

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