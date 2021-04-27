Центральные улицы города перекроют на время репетиций Парада Победы в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

27 и 29 апреля, а также 5 и 7 мая с 18:30 до 22:00 на Центральной площади Ижевска пройдут репетиции Парада Победы. На это время будет перекрыто движении транспорта по центральным улицам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так 27 апреля и 5 мая будет запрещено ездить:

- по ул. Пушкинская от ул. Красногеройская до пер. Широкого;

- по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров;

- по ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров;

- по ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. Свободы.

А 29 апреля и 7 мая движение перекроют на участках:

- по ул. Пушкинская от ул. Советская до ул. Кирова;

- по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров;

- по ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров;

- по ул. Красногеройская от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров;

- по ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. Свободы.

Напомним, репетиции Парада Победы начались 6 апреля. Тогда для участников, которых, к слову, будет более 1800 человек, перекрывали парковку около администрации Ижевска. В 2021 году парад, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, традиционно начнется в 09:00 на Центральной площади. А вот акция Бессмертный полк в этом году вновь пройдет в онлайн-формате.

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