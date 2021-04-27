26-летний житель Ижевска отправится в колонию на 8 лет за убийство матери Фото: pixabay.com

26-летний житель Ижевска осужден за убийство своей 61-летней матери. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие установило, что мужчина нигде не работал и часто выпивал. В ночь с 6 на 7 декабря 2020 года он также употребил алкоголь и принял наркотические средства. В этом время он находился дома в Устиновском районе Ижевска вместе со своей матерью. Между ними произошел конфликт из-за ссоры пожилой женщины с девушкой обвиняемого. Он взял кухонный нож и множество раз ударил им мать по голове. В результате она скончалась на месте.

Свою вину в совершенном мужчина признал и раскаялся в содеянном.

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