Один погиб и трое в больнице: иномарка и ВАЗ столкнулись на трассе «Ижевск-Сарапул»

Иномарка и ВАЗ столкнулись на трассе «Ижевск-Сарапул» Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 26 апреля, на 11 километре трассы «Ижевск-Сарапул» Завьяловского района на нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобили «Chevrolet Lanos» и «ВАЗ 2109». За рулем иномарки был молодой человек 2000 года рождения, 55-летний пассажир который находился в этой машине скончался от травм на месте. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Водитель и еще один пассажир «Chevrolet Lanos» получили травмы и доставлены в больницу. Кроме того, пострадал 24-летний молодой человек, который находился за рулем «ВАЗ 2109», его также пришлось госпитализировать.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства аварии.

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