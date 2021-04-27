Карта распространения коронавируса на 27 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 27 апреля
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 27 апреля в Удмуртии от коронавируса скончался 40-летний мужчина. Еще 55 человек заразились COVID-19 в регионе, а 66 пациентов выздоровели и их выписали.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 15 595
Глазов - 1 453
Воткинск - 1 371
Можга - 1 755
Сарапул - 1 207
Завьяловский район - 1 802
Алнашский район - 633
Балезинский район - 485
Вавожский район - 287
Воткинский район - 361
Глазовский район - 347
Граховский район - 194
Дебесский район - 295
Игринский район - 770
Камбарский район - 291
Каракулинский район - 213
Кезский район - 338
Кизнерский район - 336
Киясовский район - 217
Красногорский район - 314
Малопургинский район - 482
Можгинский район - 295
Сарапульский район - 384
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 241
Увинский район - 897
Шарканский район - 572
Юкаменский район - 284
Якшур-Бодьинский район - 492
Ярский район - 278
Вакцину от COVID-19 уже поставили 83 904 человек.
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