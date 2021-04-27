Карта распространения коронавируса на 27 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 27 апреля Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 27 апреля в Удмуртии от коронавируса скончался 40-летний мужчина. Еще 55 человек заразились COVID-19 в регионе, а 66 пациентов выздоровели и их выписали.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 15 595

Глазов - 1 453

Воткинск - 1 371

Можга - 1 755

Сарапул - 1 207

Завьяловский район - 1 802

Алнашский район - 633

Балезинский район - 485

Вавожский район - 287

Воткинский район - 361

Глазовский район - 347

Граховский район - 194

Дебесский район - 295

Игринский район - 770

Камбарский район - 291

Каракулинский район - 213

Кезский район - 338

Кизнерский район - 336

Киясовский район - 217

Красногорский район - 314

Малопургинский район - 482

Можгинский район - 295

Сарапульский район - 384

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 241

Увинский район - 897

Шарканский район - 572

Юкаменский район - 284

Якшур-Бодьинский район - 492

Ярский район - 278

Вакцину от COVID-19 уже поставили 83 904 человек.

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