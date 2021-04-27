Время очистки тротуаров сократилось на четверть за последние полгода в Ижевске
Фото: Архив «КП» в Ижевске
МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» в конце 2020 года присоединилось к работе в рамках нацпроекта «Производительность труда». И первые результаты можно подводить уже сейчас: за 6 месяцев реализации программы время очистки тротуаров тракторами с щеточным оборудованием в Ижевске сократилось на четверть. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.
Кроме того, снизилось количество незавершенных работ, а выработка на одного человека увеличилась на 70%.
Сейчас предприятие планирует заняться оптимизацией мехподметания и вывоза снега с проезжей части в зимний период.
«Обновленный парк спецтехники и производственное мощности позволяют в оперативно реагировать на вызовы, обусловленные сезонной спецификой работы предприятия», - говорится в сообщении.
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