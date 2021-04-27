Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске начиная с 7 мая будут организованы тематические площадки в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Слоган праздничной даты в этом году - «Удмуртия. Путь к Победе». Пресс-служба правительства Удмуртии поделилась программой мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ижевске.

7 мая

В 11:00 в Ижевске состоится церемония захоронения останков участника Великой Отечественной войны, красноармейца Николая Григорьевича Пасынкова, которого недавно вернули на малую родину. Церемония пройдет на Северном кладбище, где расположен воинский мемориал умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы ВОВ.

8 мая

В 11:00 пройдет благотворительный спектакль-концерт «Когда-нибудь мы вспомним это…» для ветеранов, тружеников тыла, воспитанников кадетских классов и военно-патриотических объединений. Его покажет Государственный русский драматический театр Удмуртии.

9 мая

Праздничная программа стартует в 10:00 на Центральной площади Ижевска. Там состоится традиционный Парад Победы. А вот акция Бессмертный полк в этом году вновь пройдет в онлайн-формате.

На улице Наговицына воссоздадут атмосферу удмуртской деревни времен войны. У здания Госсовета можно будет узнать о партизанском движении и партизанских отрядах, сформированных на территории Удмуртии. А еще в городе появятся площадки, которые посвящены военным госпиталям, строительству дороги Ижевск-Балезино и многое другое. Далее, с 20:00 до 22:00, для жителей организуют концерт «Равнение на ПОБЕДУ!».

Разнообразная дневная программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года завершится в 22:00 салютом на набережной Ижевского пруда.

«По рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Удмуртии праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, пройдут с соблюдением масочного режима, рассадки ветеранов и гостей мероприятий на трибунах с учетом социальной дистанции 1,5 м, будет организована термометрия», - отмечается в сообщении.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

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