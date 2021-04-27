Суд назначил штраф 16-летнему подростку за хищение почти двух тысяч рублей с банковской карты в Удмуртии Фото: Ульяна Колмогорова

Суд вынес приговор 16-летнему жителю Селтинского района по обвинению в хищении 1 824 рублей с чужой банковской карты. Подростку назначили штраф в размере 10 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие установило, что 24 декабря 2020 года молодой человек нашел карту, которую кто-то забыл в банкомате. Он забрал ее себе и заказал с помощью нее себе некие товары почти на две тысячи рублей. Для этого подросток воспользовался мобильным приложением одной из зарубежных торговых площадок.

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