Погода в Ижевске на 28 апреля: ожидаются дожди и порывистый ветер

28 апреля ижевчан ожидает дождливая и пасмурная погода Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Весна пока демонстрирует нам свое непостоянство: вчера была прекрасная погода, а сегодня она совсем не располагает к прогулкам. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 28 апреля в Ижевске ожидаются небольшие или даже умеренные дожди. Температура воздуха составит +9..+11°С.

Ветер будет юго-западным, 9-14 м/с, с сильными порывами до 15-17 м/с.

Ночью ожидается всего +1°С. Дождь продолжится, возможен даже мокрый снег. Направление ветра не изменится, но скорость снизится до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Следственные органы занялись проверкой информации о квартире многодетной семьи, в которой провалился пол в Удмуртии

- Новая вакцина «КовиВак» от коронавируса поступила в Удмуртию