Следственные органы занялись проверкой информации о квартире многодетной семьи. в которой провалился пол в Удмуртии

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Пресс-служба СУ СК по Удмуртии сообщает, что началась доследственная проверка по информации, которая появилась в СМИ, о провале пола в квартире, где проживает многодетная мать.

В рамках проверки установят обстоятельства произошедшего. А еще, по результатам разбирательств будет дана юридическая оценка изложенным в публикации обстоятельствам.

Напомним, информацию о этой ситуации разместил портал «Город Глазов» (18+) Интересно то, что дом был построен в 2010 году в рамках программы «Ветхое жилье». Также отмечается, что администрация города не дала официальных комментариев по этому поводу.

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