Новая вакцина «КовиВак» от коронавируса поступила в Удмуртию

Фото: оперштаб Удмуртии

780 доз вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» поступило в Удмуртию. Это третья по счету вакцина от вируса, которая поступила в республику. До этого в регион привозили «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Кстати, эту вакцину разработали в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Она, также как и другие, является двухкомпонентной.

«Новый препарат уже распределяется между медучреждениями Удмуртии. Компоненты этой вакцины, как и другие, будут вводить дважды, но с перерывом в 14 дней», - пишет Александр Бречалов.

Кстати, в Удмуртии ежедневно вакцину от коронавируса ставят 2,5 тысячам человек.

В связи с тем, что в Удмуртию поступают новые виды вакцины, у жителей Ижевска появился вопрос, можно ли ставить первый и второй компонент разными вакцинами. «Комсомолка» отвечает. А еще недавно мы обсуждали сформируется ли иммунитет у жителей Ижевска, если они ввели только один компонент вакцины от коронавируса.

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