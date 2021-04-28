Благодатный огонь доставят в Михаило-Архангельский кафедральный собор Ижевска 2 мая

Христианскую святыню привезут из Иерусалима Фото: Архив КП

Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в Ижевске 2 мая, в день праздника Пасхи, об этом сообщает на официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба Ижевской епархии.

Святыню будут встречать перед Пасхальной вечерней в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Верующий могут прийти в храм к 14:00. Сначала состоится богослужение, а затем Благодатный огонь раздадут людям.

Напомним, Благодатный огонь, являющийся святыней для всего христианского мира, не привозили в Ижевск в прошлом году, так как Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт в связи с пандемией коронавируса.

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