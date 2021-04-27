Движение транспорта в центре Ижевска перекроют 1 мая из-за старта велогонки Фото: Архив «КП» в Ижевске

1 мая в центре Ижевска будут перекрыты несколько дорог. Движение транспорта ограничат, так как в этот день пройдет старт велогонки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Машинам нельзя будет ездить с 12:00 до 17:30:

- по ул. Пушкинской от ул. Лихвинцева до ул. Наговицына;

- по ул. Наговицына от ул. Пушкинского до ул. Коммунаров;

- по ул. Коммунаров от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева;

- по ул. Лихвинцева от ул. Коммунаров до ул. Пушкинской.

Ранее мы уже сообщали, что центральные улицы города перекроют на время репетиций Парада Победы в Ижевске. По этой же причине изменятся маршруты общественного транспорта.

Кстати, в этом году в Ижевске было решено отменить традиционную демонстрацию, которая проходит в первый день мая. Вместо нее будет концерт.

А погоду на майские праздники можно узнать здесь.

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