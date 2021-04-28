Еще 55 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии 28 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 85 104 человека в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 28 апреля в Удмуртии коронавирусом заразились еще 55 человек, а 62 пациента выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 85 104 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 665 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 335 человек уже выздоровели, а 413 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 050 431 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 529.

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