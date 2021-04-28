6 детских садов в Удмуртии закрылись на карантин по ОРВИ

В Ижевске заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога Фото: pixabay.com

На прошлой неделе из-за подъема заболеваемости ОРВИ в Удмуртии закрыли на карантин шесть детских садов в Завьяловском, Сюмсинском, Балезинском, Красногорском и Каракулинском районах, об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

В регионе отмечался рост числа заболевших, так, с 19 по 25 апреля ОРВИ заболели 11448 жителей Удмуртии, причем более 66% от этого числа – это дети в возрасте до 15 лет. Эпидемический порог среди взрослого населения оказался превышен на 14%. Напомним, неделю назад эта цифра была почти в два раза меньше – 6,7%.

Тем не менее в Ижевске уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался ниже эпидемического порога на 12%. Всего респираторными инфекциями заболели 5724 ижевчанина – половина заболевших в республике.

По результатам анализов, эпидемический процесс сейчас поддерживается в основном за счет риновирусов.

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