59-летняя жительница Ижевска заколола пьяного сожителя ножом в квартире по ул. Леваневского

Мужчина угрожал, что сам убьет сожительницу Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в убийстве, совершенном в результате превышения пределов самообороны, об этом сообщает Следственное Управление СК России по Удмуртии.

Тело 59-летнего ижевчанина с признаками насильственной смерти было обнаружено 23 апреля в 22:00. Его нашли в квартире по месту жительства на улице Леваневского.

По данным следствия, около 21:00 мужчина вернулся домой пьяным и поссорился с сожительницей. Он ударил ее по лицу, начал выкручивать руки и угрожал убийством. Испуганная женщина схватила нож и вонзила в грудь нападающему, в результате чего мужчина скончался на месте.

Сейчас все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, следователи осмотрели место происшествия и опрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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