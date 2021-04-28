42-летнего серийного похитителя велосипедов задержали в Ижевске

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Сотрудниками уголовного розыска территориальных отделов полиции УМВД России по Ижевску задержали 42-летнего ранее судимого жителя Завьяловского района. Его подозревают в серии краж велосипедов из подъездов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент установлено, что с 31 марта по 23 апреля 2021 года мужчина похитил 17 велосипедов. Общая сумма ущерба составила более 230 000 рублей. Злоумышленник продавал похищенное имущество по заниженной цене. Кстати, свои кражи он в основном совершал в новостройках Устиновского, Первомайского и Индустриального районов.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас разыскиваются похищенные велосипеды.

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