Водитель без прав сбил 69-летнюю пенсионерку в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне ночью, 27 апреля, напротив дома №92 по ул. Азина в Сарапуле 37-летний мужчина на автомобиле «ЗАЗ-Шанс» сбил 69-летнюю женщину, переходящую дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД.

Когда пенсионерка переходила проезжую часть, водитель сдавал назад. При этом отмечается, что он не имел прав на управление транспортным средством.

В результате, женщина получила травмы.

Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. А также административное постановление вынесли против пенсионерки-пешехода, так как она переходила дорогу в неположенном месте.

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