Карта распространения коронавируса на 28 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 28 апреля Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба на утро 28 апреля в Удмуртии коронавирусом заразились еще 55 человек, а 62 пациента выздоровели и их выписали.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 15 622

Глазов - 1 457

Воткинск - 1 375

Можга - 1 756

Сарапул - 1 207

Завьяловский район - 1 802

Алнашский район - 633

Балезинский район - 485

Вавожский район - 287

Воткинский район - 361

Глазовский район - 347

Граховский район - 196

Дебесский район - 297

Игринский район - 770

Камбарский район - 291

Каракулинский район - 213

Кезский район - 338

Кизнерский район - 336

Киясовский район - 217

Красногорский район - 315

Малопургинский район - 484

Можгинский район - 295

Сарапульский район - 384

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 241

Увинский район - 905

Шарканский район - 575

Юкаменский район - 284

Якшур-Бодьинский район - 492

Ярский район - 279

Вакцину от COVID-19 уже поставили 85 104 человека.

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