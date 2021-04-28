Карта распространения коронавируса на 28 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 28 апреля
Фото: Амир Закиров
По данным оперштаба на утро 28 апреля в Удмуртии коронавирусом заразились еще 55 человек, а 62 пациента выздоровели и их выписали.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 15 622
Глазов - 1 457
Воткинск - 1 375
Можга - 1 756
Сарапул - 1 207
Завьяловский район - 1 802
Алнашский район - 633
Балезинский район - 485
Вавожский район - 287
Воткинский район - 361
Глазовский район - 347
Граховский район - 196
Дебесский район - 297
Игринский район - 770
Камбарский район - 291
Каракулинский район - 213
Кезский район - 338
Кизнерский район - 336
Киясовский район - 217
Красногорский район - 315
Малопургинский район - 484
Можгинский район - 295
Сарапульский район - 384
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 241
Увинский район - 905
Шарканский район - 575
Юкаменский район - 284
Якшур-Бодьинский район - 492
Ярский район - 279
Вакцину от COVID-19 уже поставили 85 104 человека.
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