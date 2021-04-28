Как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года в Удмуртии Фото: Амир Закиров

В 2021 году президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. В связи с этим некоторые учреждения будут работать в особом режиме. Так, министр образования Удмуртии Светлана Болотникова на своей странице в социальных сетях опубликовала график работы детских садов и школ на майские праздники 2021 года в Удмуртии.

Она отметила, что школьники не будут учиться, но им дадут задания на дом, чтобы они не отстали от школьной программы. В эти дни не перестанут проводить и консультации по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ для 9-11 классов. Детские сады Удмуртии будут работать в режиме дежурных групп. И только в Воткинске и Сарапуле дошкольные учреждения продолжат работать в обычном режиме.

Кроме того, стало известно, что итоговое сочинение для выпускников 11 классов пройдет 12 мая, в среду. А также перенесут Всероссийские проверочные работы.

Также не будут учиться студенты СПО, за исключением старших курсов.

О том, какая погода ждет жителей Ижевска в майские праздники недавно рассказала «Комсомолка». А еще правительство опубликовало программу мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ижевске. А еще определили режим работы медицинских организаций и МФЦ в майские выходные в Удмуртии.

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