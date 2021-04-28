Фотофакт: семеро подростков лазают по крышам домов в Ижевске

Фото: группа «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» во «Вконтакте»

В социальных сетях стали распространятся фотографии, на которых замечены дети и подростки, которые залазят на крыши ижевских домов. Их замечают жители соседних многоэтажек и пытаются призвать родителей молодежи пресечь небезопасные занятия своих детей.

Так, накануне, 27 апреля, сразу две записи со снимками появились в группе «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» во «Вконтакте». Авторы постов пожаловались, что на крыше зданий около ТЦ Медведь и на ул. 40 лет Победы, 140 собираются группы подростков. Они попадают туда с помощью пожарных лестниц.

Фото: группа «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» во «Вконтакте»

«Пока не случилось несчастье, объясните своим детям, которые залязят по пожарным лестницам на крыши и стены зданий, что ни к чему хорошему их занятия не проведут», - пишет автор поста (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Фото: группа «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» во «Вконтакте»

В комментариях мнения жителей разделились. Одни советуют в таких случаях сразу же обращаться в полицию, а другие вспоминают, что в детстве и сами лазили по крышам.

Фото: группа «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» во «Вконтакте»

«Комсомолка» напоминает, что находится на крышах жилых домов небезопасно. Случайное падение с высоты может привести к летальному исходу. Не подвергайте свою жизнь опасности и не выходите на крыши.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Закон о талантливых детях и молодежи хотят ввести в Удмуртии в 2022 году

Водитель без прав сбил 69-летнюю пенсионерку в Удмуртии

«Рожденные войной»: «Комсомолка» собирает истории ижевчан про первые годы после войны