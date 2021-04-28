Акция «Путина» проходит в Удмуртии с 25 апреля по 5 июня Фото: pixabay.com

С 25 апреля по 5 июня в Удмуртии будут проходить оперативно - профилактические мероприятия в рамках акции «Путина». Сотрудники МВД займутся отслеживанием фактов незаконной добычи, переработки и оборота рыбы и других водных биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Штраф за такие незаконные действия для граждан варьируется от двух до пяти тысяч рублей. А вот должностные лица должны будут заплатить от двадцати до тридцати тысяч рублей, юридические - от ста до двухсот тысяч рублей. Кроме того, у злоумышленников могут конфисковать судно и орудия добычи рыбы.

Также законодательством предусмотрена уголовная ответственность в сфере подобных правонарушений. За незаконную добычу и вылов водных биологических ресурсов могут арестовать на срок до 6 месяцев.

Отмечается, что сейчас в Удмуртии нерестовый период, поэтому действует ряд ограничений на ловлю рыбы:

- Разрешается лов рыбы с берега одной поплавковой или донной удочкой с общим количеством крючков не более 2-х;

- Запрещается добыча (вылов) рыбы, имеющей в свежем виде длину (в см) менее: - лещ – 25 см; - щука – 32 см.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 28 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года в Удмуртии