Убившему соседа из-за раздела границ жителю Удмуртии ужесточили наказание Фото: Диля Ахмадишина

Верховный суд Удмуртии изменил приговор Глазовского районного суда для жителя Глазовского района, который убил своего соседа из-за раздела границ. Сначала ему назначили 6 лет 3 месяца лишения свободы, но прокурор внес апелляционное представление с доводами о чрезмерной мягкости приговора. В итоге мужчина отправится за решетку на 9 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что обвиняемый конфликтовал со своим соседом из-за определения границ их земельных участков. В ходе ссоры подсудимый ударил своего знакомого ножом в грудь, после чего пострадавший скончался.

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