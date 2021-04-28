Школьников в Удмуртии могут начать обучать безопасному поведению в соцсетях Фото: Амир Закиров

RT на русском сообщает, что в Госдуме оценили идею обучения школьников безопасному поведению в соцсетях, которую предложила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Уверена, что стоит разработать алгоритм. Тем более каждый из родителей, кто воспитывает сегодня ребёнка, помнит, что в школе проходил уроки ОБЖ. И очень важно менять предмет этих уроков. Потому что то, что было опасно, скажем, 20 лет назад, сегодня уже не представляет такой угрозы, но появились новые риски и новые опасности. Мы должны уберечь от них детей. И не всегда родители могут самостоятельно обеспечить ребёнка такими знаниями», — Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Вопросы, связанные с интернет-безопасностью детей, остро стоят в современном мире. Подрастающее поколение все чаще сталкивается с мошенниками в сети. Участились случаи участия детей в группах, в которых ими манипулируют и затуманивают сознание. К тому же многие родители, по словам депутата, не представляют «какую опасность несут соцсети для маленьких граждан».

Кроме того, дети должны знать правила безопасного поведения в соцсетях, в частности — какую информацию можно публиковать, а какую нет.

К разработке методики собираются привлечь специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов.

«Дети, которые никогда не сталкивались в жизни с обманом, могут стать жертвами не только мошенников, но и более страшных сообществ. Тех, кто толкает наших детей к непредсказуемым решениям и самым печальным последствиям. Поэтому уверена, что нужно в рамках уже наработанных положительных практик возрождать их, наполнять новыми, более современными знаниями и преподавать это детям», — добавила Светлана Бессараб.

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