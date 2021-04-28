Есть вопрос: объединят ли государственные цирк и зоопарк в Ижевске?

Жители Ижевска начали обсуждать возможное объединение Государственного цирка Удмуртии и ижевского зоопарка Фото: Амир Закиров

Жители Ижевска начали обсуждать возможное объединение Государственного цирка Удмуртии и ижевского зоопарка. Как сообщил источник, приближенный к организациям, информация об объединении «ходила» ещё с 2000 года, когда пост директора цирка занял Дмитрий Иванов. «Комсомолка» связался с руководителем цирка и узнал, правда это или всего лишь слух.

В приемной девушка сразу сообщила, что у них нет такой информации. И поинтересовалась, где узнали об этом журналисты. Но сказала, что вопрос задаст напрямую директору Дмитрию Иванову.

Сам руководитель лично информацию не прокомментировал. Ответ он передал через приемную.

«Дмитрий Евгеньевич ничего не знает об объединении, комментировать ему нечего», — сообщили сотрудницы учреждения.

Напомним, что два дня назад Дмитрий Иванов занял должность директора Государственного цирка Удмуртии в третий раз. Он руководил учреждением с 2000 по 2009 год и с 2014 по 2016 год. Также он был главой Росгорцирка с 2016 по 2018 год.

Кстати! 17 апреля праздновался Международный день цирка. «Комсомолка» рассказала, кто установил рекорд Гиннесса на арене и зачем взрывали здание цирка в Ижевске.

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