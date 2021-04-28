Новый рентген-аппарат заработал в детской городской клинической поликлинике №2 Ижевска

Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях

В детской городской клинической поликлинике №2 в Ижевске начал работать новый рентген-аппарат. В медучреждении круглосуточно оказывают травматологическую помощь детям со всего города. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

«Пациенты справедливо отмечали, что для снимка неудобно подниматься на 4 этаж. Теперь новое медоборудование находится на первом этаже поликлиники», - сообщает глава республики.

Для установки нового медицинского оборудования сначала подготовили помещение: заменили вентиляцию, освещение и водоснабжение. Кроме того, предприняли меры для усиления системы лучевой безопасности.

Кстати, в 2020 году в Удмуртии появилось 14 новых цифровых рентген-аппаратов.

Напомним, в Удмуртии определили режим работы медицинских организаций с 1 по 10 мая 2021 года.

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