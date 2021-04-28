В Удмуртии привью более 100 тысяч домашних животных в рамках месячника бесплатной вакцинации Фото: pixabay.com

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+) говорили о месячнике бесплатной вакцинации домашних животных. Станислав Явкин, начальник ветстанции по борьбе с болезнями животных и Алексей Гуров, начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней рассказали, что в Удмуртию поступило 100 тысяч доз вакцины от бешенства.

Также в нашем подкасте вы узнаете: кого привьют в первую очередь? Будут ли прививать бездомных животных? Как часто нужно ставить прививку домашним питомцам? Какая сейчас в республика ситуация с бешенством? Насколько это заболевание опасно для человека?

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