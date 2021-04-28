Дачные маршруты и двойные тесты на коронавирус: изменения мая 2021, которые коснутся жителей Ижевска

«Комсомолка» рассказывает, как изменится жизнь жителей Ижевска в мае Фото: Архив «КП» в Ижевске

Снег растаял, зацвели цветы мать-и-мачехи – так нас провожает апрель. А мы рассказываем, как изменится жизнь жителей Ижевска в мае.

Длинные выходные

Длинные выходные в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

23 апреля президент России Владимир Путин объявил 4 по 7 мая нерабочими дни. Ранее жители страны планировали отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Уже известно, что школы будут закрыты в это время, а в детских садах откроют дежурные группы. Изменится на это время и режим работы медицинских учреждений.

Выплаты для ветеранов

Пора ЕГЭ и «Последних звонков» в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

160 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат ежегодные выплаты в размере 10 000 рублей ко дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Выплату будут доставлять всем ветеранам вместе с пенсией и другими соцвыплатами - обращаться за ней специально не нужно.

Двойная проверка на ковид

Двойная проверка на ковид в Ижевске Фото: pixabay.com

Уже с 1 мая граждане, которые прибывают из-за границы, должны будут сдавать тесты на коронавирус два раза. Такое постановление выпустил Роспотребнадзор. Между первым и вторым тестированием должно пройти не менее суток, а с момента прилета - не более пяти дней.

Дачные маршруты

Дачные маршруты в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В майские праздники в Ижевске начнут работать сезонные маршруты. Сейчас дачники могут добираться только на 450-м.

Новые правила продажи авто с пробегом

Новые правила продажи авто с пробегом в Ижевске Фото: pixabay.com

Минцифры выпустило приказ, в котором изменили порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом. С 1 мая сделку о купле-продаже получится совершить в портале госуслуг. Так документы будут подписывать электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

Получить вычеты будет проще

Получить вычеты в Ижевске будет проще Фото: Архив «КП» в Ижевске

Владимир Путин подписал закон, по которому с 21 мая россияне смогут подать заявление на получение налоговых вычетов в личном кабинете на сайте ФНС.

В отличие от действующего порядка, гражданам не нужно заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, которые подтверждают право на налоговый вычет. Это упростит получение льгот на покупку квартиру и уплату процентов по ипотеке.

Отопительный сезон завершится

Отопительный сезон завершится в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

В пресс-службе Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» сообщают, что отопительный сезон завершится, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет выше +8°С. Обычно отопление в квартирах отключают в мае.

Пора ЕГЭ и «Последних звонков»

Пора ЕГЭ и «Последних звонков» в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

В конце мая в школах России традиционно проходят «Последние звонки». В 2021 году праздник пройдет 22 мая. А уже через неделю для выпускников начнется пора экзаменов. Первый пройдет 31 мая.

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