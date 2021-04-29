Погода в Ижевске на 29 апреля: усиление ветра до 17 м/с и мокрый снег

В Ижевске ожидается сильный ветер

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 29 апреля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит +10…+12°С.

Ночью местами прошел мокрый снег, днем синоптики обещают небольшие кратковременные дожди с мокрым снегом.

Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Днем ожидается усиление ветра – порывы 15-17 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 749 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.

Желаем вам отличного четверга!

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