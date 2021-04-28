Можно ли жителям Ижевска выбирать, какой вакциной прививаться от коронавируса Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Накануне, 27 апреля, стало известно, что в Удмуртию поступило 780 доз вакцины «КовиВак». Это третья по счету вакцина от вируса, которая поступила в республику. В связи с этим жители задались вопросом, смогут ли они выбрать препарат, которым хотят привиться.

В пресс-службе Минздрава Удмуртии порталу IZHLIFE (18+) рассказали, что у жителей действительно появится выбор между двумя вакцинами - «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «КовиВак». Но, такое станет возможно, если в поликлинике, в которой вы собираетесь прививаться, достаточное количество вакцины. Важно отметить, что в Удмуртию сейчас чаще и регулярнее приходит именно «Спутника V», поэтому этого препарата будет больше в медучреждениях Удмуртии, поэтому чаще будут предлагать именно эту вакцину. А «ЭпиВакКорону» ставят только маломобильным гражданам из-за особенностей ее транспортировки.

Кроме того, врач может проконсультировать пациентов на тему того, какой препарат будет предпочтительнее именно в вашем случае. Отмечается, что новую вакцину «КовиВак» следует с осторожностью применять людям, имеющим хронические заболевания. А еще этот вид прививки противопоказан пожилым людям.

Все три вакцины сделаны по разным технологиям. Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит только искусственно синтезированные белки коронавируса. «Спутник V» представляет собой обезвреженный аденовирус, в который искусственно внедрена часть генетического материала коронавируса. «КовиВак» – это тип вакцины, содержащий цельный «убитый» коронавирус.

Кстати, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина сообщала, что все российские вакцины эффективны и протестированы. Она отметила, что желание привиться конкретным препаратом – не повод откладывать вакцинацию.

«Разницу в действии вакцин мы можем увидеть только через год, а еще более вероятно, что лет через пять. Сейчас мы можем сказать лишь одно: все три вакцины ведут себя похоже и способствуют выработке иммунитета. Их все можно использовать, они не вызывают осложнений. На сегодняшний день нет ни одной страны в мире, которая имеет возможность так же быстро создавать качественные вакцины, как Россия. Это система у нас заложена со времен СССР. Центр имени М. П. Чумакова славится тем, что создал вакцину от полиомиелита, и по тому же принципу они создали вакцину «КовиВак», - рассказал IZHLIFE клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Кстати, в Удмуртии ежедневно вакцину от коронавируса ставят 2,5 тысячам человек. А еще недавно мы обсуждали, сформируется ли иммунитет у жителей Ижевска, если они ввели только один компонент вакцины от коронавируса.

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