Здание бывшего санатория «Голубой вагон» в Ижевске хотят продать за 40,4 млн рублей

Бывший санаторий продают. Фото: booking.com

В Ижевске выставили на торги здание бывшего санатория «Голубой вагон». Оно располагается по адресу: ул. Ухтомского, 26. Начальная цена установлена в размере 40,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Минимущества Удмуртии, площадь здания составляет 3 230,4 кв. м, оно 3-х этажное, есть еще и подземный этаж.

Бывший санаторий находится на территории с хорошей транспортной развязкой. Здесь есть все необходимые коммуникации: электрическое освещение, отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, телефон, вентиляция, лифты.

В настоящее время здание закреплено на праве хозяйственного ведения за предприятием «ИжГорЭлектроТранс».

Заявку на аукцион можно подать до 17 мая, сам аукцион пройдет уже 24 мая 2021 года.

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