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Происшествия28 апреля 2021 15:40

Генпрокуратура России: «Жители Удмуртии наиболее подвержены кражам с банковских счетов»

Более половины преступлений в регионе связанны именно с мошенничеством
Анна Митрофанова
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Более половины преступлений в Удмуртии связанны именно с мошенничеством

Более половины преступлений в Удмуртии связанны именно с мошенничеством

Фото: Амир Закиров

Генеральная прокуратура России опубликовала отчет о состоянии преступности в стране за январь-март 2021. Так, выяснилось, что кражи с банковских счетов граждан стали происходить чаще на 30%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным генпрокуратуры жители Удмуртии больше всех в стране подвержены таким преступным посягательствам. Так, выяснилось, что более половины зарегистрированных преступлений (54,4%) за этот период в Удмуртии связанны именно с мошенничеством.

В конце марта «Комсомолка» составила криминальную карту Ижевска и выяснила какой район города на самом деле самый опасный.

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