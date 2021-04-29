За изнасилование девочки житель Ижевска отсидит 11 лет в колонии строгого режима

Мужчина изнасиловал и задушил девочку

В Ижевске осудили 37-летнего местного жителя, который обвиняется в изнасиловании и убийстве, совершенных почти 20 лет назад. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Удмуртии.

Напомним, в сентябре 2001 года на перекрестке улицы Васнецова и переулка Уральский нашли тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Установить злоумышленника «по горячим следам» не удалось. Предварительное следствие по делу было приостановлено, но работа над раскрытием преступления не прекратилась. В мае 2020 года удалось получить сведения о тех, кто это преступление совершил, а также восстановить полную картину произошедшего.

Установлено, что накануне случившегося на тот момент 18-летний, 20-летний и 22-летний ижевчане познакомились с девочкой у кинотеатра. Они предложили проводить ее домой. Та согласилась. Проходя мимо леса, двое молодых людей поочередно изнасиловали девочку, после чего один из них ее задушил. Третий молодой человек просто наблюдал за всем происходящим.

Суд вынес приговор мужчине – он признан виновным в изнасиловании и убийстве потерпевшей. Ближайшие 11 лет он проведет в колонии строгого режима.

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