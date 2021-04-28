Ижевск вошел в ТОП-10 лучших городов для жизни Фото: Диля Ахмадишина

Ижевск занял 10 место в рейтинге лучших городов для жизни в России. Такой список составили специалисты сервиса SuperJob. Топ городов составлялся из результатов опроса экономически активного населения. При чем, в 2021 году впервые в рейтинг были включены города, в которых живут 500 и более тысяч человек. В опросе сайта приняли участие по 1000 представителей экономически активного населения 36 крупных городов страны.

Жизнь в Ижевске нравится 77% опрошенных. Именно по этому показателю удмуртская столица заняла 10 место. Строчкой выше находятся соседние Уфа и Пермь. При этом Ижевск оказался лучше Владивостока, Челябинска и соседнего Кирова.

Больше всего жителям столицы Удмуртии нравятся парки и скверы в городе. Второе место по популярности занимают рестораны и клубы. Также ижевчане отметили доступность товаров и услуг и развитие общественного транспорта. А каждого пятого жителя Ижевска вполне устраивает доступное удобное жилье, детские сады и школы.

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