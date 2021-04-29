Утро в Ижевске: похудевший полицейский, выбор вакцины, гуляющие по крышам подростки

Новости Ижевска. Фото: fujiclub.pro
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 апреля, четверг. Погоду синоптики обещают разноплановую – и дождь с мокрым снегом, и усиление ветра.
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Здание бывшего санатория «Голубой вагон» в Ижевске хотят продать за 40,4 млн рублей
Генпрокуратура России: «Жители Удмуртии наиболее подвержены кражам с банковских счетов»
В Удмуртии привьют более 100 тысяч домашних животных в рамках месячника бесплатной вакцинации
Новый рентген-аппарат заработал в детской городской клинической поликлинике №2 Ижевска
Есть вопрос: объединят ли государственные цирк и зоопарк в Ижевске?
Ижевск вошел в ТОП-10 лучших городов для жизни
Убившему соседа из-за раздела границ жителю Удмуртии ужесточили наказание
Определить пространства для благоустройства в Удмуртии смогут жители до 30 мая
42-летнего серийного похитителя велосипедов задержали в Ижевске
Как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года в Удмуртии
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Выбор вакцины
Теперь в Удмуртии сразу три вакцины от коронавируса
«Комсомолка» рассказывает, можно ли жителям Ижевска выбирать вакцину для прививки от коронавируса, а также об отличиях трех вакцин, которые прибыли в Удмуртию.
Изменения мая
Что изменится для ижевчан в мае. Архив «КП» в Ижевске
Снег растаял, зацвели цветы мать-и-мачехи - так нас провожает апрель. А мы рассказываем, как изменится жизнь жителей Ижевска в мае.
Из полицейского в фитнес-тренеры
Сергей похудел и поменял профессию
Еще несколько лет назад житель Ижевска Сергей думал, что всего достиг. У него была интересная работа, любимая жена и два сына, дом и машина. Но счастливым мужчина назвать себя не мог. Он постоянно чувствовал усталость, после работы не мог даже встать с дивана. В один прекрасный момент Сергей понял - лишний вес мешает ему жить полноценно.
Проект «Рожденные войной»
Участвуйте в проекте «Рожденные войной»
16 апреля стартовал проект «Рожденные войной», организованный «Комсомолкой». Мы начали собирать истории жителей Ижевска, которые только начинали жить после Победы и могут рассказать, как сложно было оправиться после событий 1941-1945 годов.
Подростки на крыше
Подростки залезают на крыши ижевских домов и бегают там. Фото: ЧП ДТП Ижевск Удмуртия
В соцсетях появились фотографии с детьми и подростками, которые залезают на крыши ижевских домов и бегают там. Жители соседних многоэтажек пытаются призвать родителей молодежи пресечь небезопасные занятия своих детей.
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