Утро в Ижевске: похудевший полицейский, выбор вакцины, гуляющие по крышам подростки

Новости Ижевска. Фото: fujiclub.pro

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 апреля, четверг. Погоду синоптики обещают разноплановую – и дождь с мокрым снегом, и усиление ветра.

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Здание бывшего санатория «Голубой вагон» в Ижевске хотят продать за 40,4 млн рублей

Генпрокуратура России: «Жители Удмуртии наиболее подвержены кражам с банковских счетов»

В Удмуртии привьют более 100 тысяч домашних животных в рамках месячника бесплатной вакцинации

Новый рентген-аппарат заработал в детской городской клинической поликлинике №2 Ижевска

Есть вопрос: объединят ли государственные цирк и зоопарк в Ижевске?

Ижевск вошел в ТОП-10 лучших городов для жизни

Убившему соседа из-за раздела границ жителю Удмуртии ужесточили наказание

Определить пространства для благоустройства в Удмуртии смогут жители до 30 мая

42-летнего серийного похитителя велосипедов задержали в Ижевске

Как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года в Удмуртии

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Выбор вакцины

Теперь в Удмуртии сразу три вакцины от коронавируса

«Комсомолка» рассказывает, можно ли жителям Ижевска выбирать вакцину для прививки от коронавируса, а также об отличиях трех вакцин, которые прибыли в Удмуртию.

Изменения мая

Что изменится для ижевчан в мае. Архив «КП» в Ижевске

Снег растаял, зацвели цветы мать-и-мачехи - так нас провожает апрель. А мы рассказываем, как изменится жизнь жителей Ижевска в мае.

Из полицейского в фитнес-тренеры

Сергей похудел и поменял профессию

Еще несколько лет назад житель Ижевска Сергей думал, что всего достиг. У него была интересная работа, любимая жена и два сына, дом и машина. Но счастливым мужчина назвать себя не мог. Он постоянно чувствовал усталость, после работы не мог даже встать с дивана. В один прекрасный момент Сергей понял - лишний вес мешает ему жить полноценно.

Проект «Рожденные войной»

Участвуйте в проекте «Рожденные войной»

16 апреля стартовал проект «Рожденные войной», организованный «Комсомолкой». Мы начали собирать истории жителей Ижевска, которые только начинали жить после Победы и могут рассказать, как сложно было оправиться после событий 1941-1945 годов.

Подростки на крыше

Подростки залезают на крыши ижевских домов и бегают там. Фото: ЧП ДТП Ижевск Удмуртия

В соцсетях появились фотографии с детьми и подростками, которые залезают на крыши ижевских домов и бегают там. Жители соседних многоэтажек пытаются призвать родителей молодежи пресечь небезопасные занятия своих детей.

Хорошего вам дня!

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