«Где я накосячила?»: на экраны вышло телешоу «Беременна в 16» с жительницей Ижевска

Алина встретила свою любовь в 1компании друзей. Скрин с видео

16-летняя Алина из Ижевска стала участницей нашумевшего телешоу «Беременная в 16» (16+) на телеканале «Ю». Она родила сына, которому врачи пророчили синдром Дауна.

В 14 лет Алина осталась одна – ее мама с новым мужем переселились в деревню, а старший брат уехал в Москву. Она познакомилась с 18-летним Ильей в компании друзей.

Илья влюбился в Алину. Скрин с видео

«Алина – идеальная девушка, такая, какой я ее и представлял. С ней не скучно, есть о чем поговорить», - заявил Илья в программе.

«Я люблю Илью – он же классный», - в свою очередь призналась Алина, которая сейчас учится на заочном отделении в университете, подрабатывает официанткой и горничной в санатории, зарабатывая 12 тысяч рублей.

Когда девушка забеременела, Илья, как он сам выразился, «офигел» - стать в 18 лет отцом явно рановато!

Несмотря на сильные чувства, пара расставалась. Скрин с видео

«Где я накосячила?» - спрашивала себя Алина, когда выяснилось, что малыш может родиться особенным – дауном. Будущие молодые родители начали ссориться, Илья даже ушел от беременной девушки.

История закончилась хорошо – мальчик родился здоровым. Как это все происходило, можно посмотреть в новом выпуске программы.

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