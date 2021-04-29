52 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии

Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 532 человека в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 29 апреля в Удмуртии коронавирусом заразились еще 52 человека, а 67 пациентов выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 532 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 717 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 402 человек уже выздоровели, а 413 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 053 895 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 464.

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