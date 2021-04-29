Вторая модельная библиотека за 6,5 миллиона рублей откроется в Ижевске

Вторая модельная библиотека за 6,5 миллионов рублей откроется в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Библиотека им. Н.К. Крупской станет второй модельной библиотекой в Ижевске. В здании уже начались ремонтные работы. Федерация выделила на этот проект 5 млн рублей. А софинансирование из республиканского бюджета составляет 1 млн рублей, из городского бюджета - 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Такие капитальные работы в библиотеке проводятся впервые. В 2019 году по программе «Большой ремонт» отремонтировали крышу, а сейчас предстоит полное переформатирование пространства. Дополнительно из городского бюджета выделено 2,3 млн рублей на ремонт фасада здания и входных групп», - рассказала директор Централизованной библиотечной системы Ижевска Светлана Гусева.

Для обновленной библиотеки уже закупили компьютеры и более 1400 экземпляров книг. В здании появятся конференц-зал и новые пространства - «заЧТЕНИЕМ», «поЧИТАЙка», «подРОСТок», зал для творчества «МАСТЕРИлка». А еще там появится пространство для проведения театральных представлений, кукольных спектаклей, творческих вечеров «соТВОРИ».

Кроме того, в библиотеке создадут доступную среду для людей с ограниченными возможностями.

Библиотека им. Н.К. Крупской должна открыться в сентябре 2021 года.

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