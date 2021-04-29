Прокуратура проверит сообщения жителей Ижевска о провалившемся асфальте на набережной пруда

«Пока уворачиваешься от велосипедистов, можно провалиться и получить травму», – написала ижевчанка Фото: Анастасия Карманова

Прокуратура Октябрьского района Ижевска проверит сообщения о провалившемся асфальте на набережной пруда, которые были размещены в СМИ. В тексте говорилось, что образовавшиеся на тротуаре дыры могут представлять опасность для ижевчан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После обследования асфальтового покрытия набережной ответственным поручат оперативно устранить выявленные дефекты.

Прокурором в Администрацию Октябрьского района направлено поручение о проведении обследования асфальтового покрытия набережной и оперативном устранении выявленных дефектов. Исполнение поручений будет контролировать прокуратура.

Кстати, фото провалившегося асфальта в социальных сетях поделилась ижевчанка Анастасия Карманова.

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