В 3 040 домов в районах Удмуртии начнет поступать газ в 2021 году Фото: Эдуард КАРИПОВ

В 2021 году по плану газификации в Удмуртии должно завершиться строительство пяти межпоселковых газопроводов, длина которых 181 км. За счет этого газ начнут получать 3 040 домов в 38 населенных пунктах районов республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Реализация Программы развития газоснабжения и газификации в Удмуртской Республике - важнейшая задача, которая стоит перед АО «Газпром газораспределение Ижевск». Надеемся, что благодаря совместной работе с правительством региона мы своевременно завершим строительство газопроводов и обеспечим подключения к газоснабжению в Красногорском, Сюмсинском, Игринском и Завьяловском районах в текущем году», - говорит заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сергей Сивцов.

Кроме того, 27 апреля на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам газификации и газоснабжения Удмуртии обсудили возможные изменения в действующих нормативных правовых актах в части отсутствия необходимости выдачи разрешения на строительство в отношении объектов для транспортировки природного газа давлением до 1,2 МПа включительно.

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