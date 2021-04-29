55-летний житель Ижевска предстанет перед судом за покушение на убийство Фото: pixabay.com

55-летний житель Ижевска обвиняется в покушении на убийство своего 31-летнего знакомого. Дело СУ СК передели в суд с обвинительным заключением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия установили, что накануне случившегося, 28 января 2021 года, обвиняемый со своими знакомыми распивали алкоголь в одном из домов по ул. 3-я Малиновая гора в Ижевске. Между ним и пострадавшим произошел конфликт.

Пожилой мужчина взял нож и дважды ударил им в шею своего знакомого. После чего раненый выбежал на улицу и попросил прохожих вызвать скорую.

К счастью, благодаря своевременной помощи врачей, потерпевший остался жив.

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